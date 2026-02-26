Sivasspor'da, Serikspor maçı hazırlıkları sürüyor
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynayacağı Serikspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Serikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan Yiğidolar, günü taktiksel antrenmanla tamamladı.
Yiğidolar, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS
