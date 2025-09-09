Özbelsan Sivasspor, Sarıyer Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Sarıyer'i konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, idmanı taktik maçla tamamladı. Sakatlıkları bulunan Ahmet Çakmak, Kamil Fidan ve Luan Campos takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Sarıyer, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS