Sivasspor'da Sakaryaspor maçı hazırlıkları başladı

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

Adana Demirspor maçında oynayan oyuncular ise günü yenileme çalışmasıyla geçirdi. Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Sakaryaspor arasındaki mücadele, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı