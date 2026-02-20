Haberler

Sivasspor'da Sakaryaspor maçı hazırlıkları başladı
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki takım, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

Adana Demirspor maçında oynayan oyuncular ise günü yenileme çalışmasıyla geçirdi. Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Sakaryaspor arasındaki mücadele, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
