Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında ATKO Grup Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ile başlayarak taktik oyunla tamamlandı.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında ATKO Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktik oyunla tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği çalışmayla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor ile Pendikspor, 1 Şubat Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
