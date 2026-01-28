Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Haberler

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında ATKO Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başlayarak pas ve top koruma çalışmalarıyla sürdürüldü.

Kulübün açıklamasına göre yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı turnuvayla tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor ile Pendikspor, 1 Şubat Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor


