Haberler

Özbelsan Sivasspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Özbelsan Sivasspor Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman, dayanıklılık koşuları ve pozisyon çalışmaları ile gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İki grup halinde süren antrenmanda futbolcuların bir kısmı dayanıklılık koşusu yaparken, diğer grup ise pozisyon çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Milli takım kamplarında bulunan futbolcular Emirhan Başyiğit, Yiğit Baynazoğlu ve Samuel Moutoussamy antrenmanda yer almadı.

Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyerspor, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
Kiracı dehşeti! Evi ateşe verip, eşyaları sokağa attı; linçten son anda kurtuldu

Evi yakıp eşyaları sokağa attı! Linçten son anda böyle kurtuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal'ın Ali Koç'a yaptığı sunum raporu ortaya çıktı: Yıldız futbolcuyu geri istemiş

İsmail Kartal'ın Ali Koç'a yaptığı sunum raporu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.