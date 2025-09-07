Özbelsan Sivasspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İki grup halinde süren antrenmanda futbolcuların bir kısmı dayanıklılık koşusu yaparken, diğer grup ise pozisyon çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Milli takım kamplarında bulunan futbolcular Emirhan Başyiğit, Yiğit Baynazoğlu ve Samuel Moutoussamy antrenmanda yer almadı.

Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyerspor, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.