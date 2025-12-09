Haberler

Sivasspor, Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Çorum FK'yı konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki takım, idmanı pas ve top koruma çalışmalarıyla tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Çorum FK'yı konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyun ile tamamladı.

Yiğidolar, Çorum FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor - Çorum FK karşılaşması, 13 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
