Sivasspor'da Çorum FK maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü sahasında Çorum FK'yı konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyun ile tamamladı.

Yiğidolar, Çorum FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - SİVAS