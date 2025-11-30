Özbelsan Sivasspor, Boluspor'u 1-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Boluspor'u 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta tek golü atan Cihat Çelik, 45+2. dakikada fileleri havalandırdı. Boluspor'dan Türker Dırdıroğlu, 43. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Özkul, Ferhat Çalar
???????Özbelsan Sivasspor : Göktuğ Bakırbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Cihat Çelik (Dk. 58 Kamil Fidan), Charisis, Emirhan Başyiğit, Avramovski (Dk. 65 Aly Malle), Badji (Dk. 65 Bekir Turaç Böke)
??????? Boluspor : Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk. 59 İbrahim Rasheed), Lima (Dk. 72 Işık Kaan Arslan), Barış Alıcı, Liço, Arda Usluoğlu (Dk. 45 Bartu Kulbilge), Hasani, Doğan Can Davas (Dk. 72 Rahman Buğra Çağıran), Kouagba, Onur Öztonga, Balburdia (Dk. 72 Boakye)
Gol: Dk. 45+2 Cihat Çelik (Özbelsan Sivasspor ),
Kırmızı kart: Dk. 43 Türker Dırdıroğlu ( Boluspor )
Sarı kartlar: Dk. 87 Uğur Çiftçi, Dk. 89 Özkan Yiğiter (Özbelsan Sivasspor ), Dk. 40 Lima, Dk. 44 Balburdia, Dk. 52 Ömürcan Artan, Dk. 54 Liço, Dk. 72 İbrahim Rasheed, Dk. 73 Barış Alıcı, Dk. 88 Onur Öztonga, 90+3 Işık Kaan Arslan ( Boluspor )
