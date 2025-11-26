Özbelsan Sivasspor, Boluspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Boluspor'u konuk edecek Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki takım, hazırlıklarını sürdürüyor.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Boluspor'u konuk edecek Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyun ile tamamladı.
Yiğidolar, Boluspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor