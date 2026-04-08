Sivasspor, Boluspor maçına hazır

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından atletik koşu çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, idmanı taktiksel oyunla tamamladı.

Özbelsan Sivasspor ile Boluspor, saat 17.00'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.