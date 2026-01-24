Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını tamamladı

Haberler

Güncelleme:
Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Antrenman, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde, ısınma hareketleri ile başladı ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top çalışması ile tamamladı.

Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girdi.

Özbelsan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

