Sivasspor'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenmanda takım, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktiksel oyun çalışmaları gerçekleştirdi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, günü taktiksel oyun ile tamamladı.

Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Adana Demirspor ile Özbelsan Sivasspor arasındaki mücadele, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 13.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

