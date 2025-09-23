Özbelsan Sivasspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde devam ediyor. Takım, antrenmanlarını ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve taktik maçla tamamlayacak.
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı taktik maçla tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Özbelsan Sivasspor ile Adana Demirspor, 25 Eylül Perşembe günü saat 17.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor