Ozan Tufan, İngiltere Championship'te ayın futbolcusu adayı
Hull City'de forma giyen milli orta saha Ozan Tufan, Ağustos ayında ligde yer aldığı 4 maçta 4 gol atarak ayın futbolcusu ödülüne aday gösterildi. Adaylık listesinde Ipswich Town'dan Sam Morsy, Norwich City'den Gabriel Sara ve Stoke City'den Andre Vidigal de yer alıyor.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen milli orta saha Ozan Tufan, ayın futbolcusu ödülüne aday gösterildi.
Ağustos ayında ligde yer aldığı 4 maçta 4 gol atma başarısı gösteren 28 yaşındaki futbolcu, performansıyla Championship'te ödüle aday oldu. Ozan Tufan'ın yanı sıra adaylık listesinde Ipswich Town'dan Sam Morsy, Norwich City'den Gabriel Sara ve Stoke City'den Andre Vidigal yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor