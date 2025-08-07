Ozan Tufan'ın yurt dışına transferi iptal oldu

Trabzonspor'da gelecek sezon kadro planlamalarında ana rolde yer almayan Ozan Tufan'ın takımdan ayrılması bekleniyordu ancak sürpriz bir gelişme yaşandı.

RUSYA'YA TRANSFERİ İPTAL OLDU

61 Saat'te yer alan habere göre; Ozan Tufan'ı transfer etmek isteyen Rusya Premier Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova, Ozan Tufan transferinden çekildi. Haberde, Rus kulübünün 30 yaşındaki oyuncuya bonservis bedeli ödemek istemediği ve bu nedenle transferden vazgeçtiği belirtildi. Bu gelişme sonrası milli oyununcunun geleceği belirsizliğini koruyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 41 maça çıkan Ozan Tufan, bu maçlarda 5 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.