Ozan Tufan ezeli rakiple söz kesti! İmzada tek bir pürüz kaldı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan defteri açılmamak üzere kapanıyor. Sezon başında satın alma opsiyonuyla Watford'a gönderilen Ozan, devre arasında geri geldi. İngiltere'den daha kötü şekilde dönen Ozan, Fenerbahçe'deki forma rekabetinde de sınıfta kaldı.

DİSİPLİNSİZ DAVRANIŞ

İsmail Kartal'dan sert şekilde forma isteyen Ozan, kadro dışı kaldı. 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'la önümüzdeki sezon için söz kestiği konuşuluyor. Alacaklarına karşılık bonservisini isteyen Ozan'a, net bir yanıt verilmedi.

BÜYÜK ZARAR

Watford'a 7.5 milyon euro opsiyonla gönderilen Ozan, İngiliz ekibinin küme düşme ihtimalinin artması yüzünden para kazandıramayacak. Fenerbahçe'nin Ozan'ı serbest bırakması yüksek ihtimal duruyor.