Ozan Tufan ezeli rakiple söz kesti! İmzada tek bir pürüz kaldı - Haberler

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Ozan Tufan ezeli rakiple söz kesti! İmzada tek bir pürüz kaldı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Beşiktaş'la yeni sezon için söz kesti. Ozan, alacaklarına karşılık Fenerbahçe'den bonservisini istiyor.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan defteri açılmamak üzere kapanıyor. Sezon başında satın alma opsiyonuyla Watford'a gönderilen Ozan, devre arasında geri geldi. İngiltere'den daha kötü şekilde dönen Ozan, Fenerbahçe'deki forma rekabetinde de sınıfta kaldı.

Ozan Tufan ezeli rakiple söz kesti! Tek bir pürüz kaldı

DİSİPLİNSİZ DAVRANIŞ

İsmail Kartal'dan sert şekilde forma isteyen Ozan, kadro dışı kaldı. 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'la önümüzdeki sezon için söz kestiği konuşuluyor. Alacaklarına karşılık bonservisini isteyen Ozan'a, net bir yanıt verilmedi.

Ozan Tufan ezeli rakiple söz kesti! Tek bir pürüz kaldı

BÜYÜK ZARAR

Watford'a 7.5 milyon euro opsiyonla gönderilen Ozan, İngiliz ekibinin küme düşme ihtimalinin artması yüzünden para kazandıramayacak. Fenerbahçe'nin Ozan'ı serbest bırakması yüksek ihtimal duruyor.

Ozan Tufan ezeli rakiple söz kesti! Tek bir pürüz kaldı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Ozan Tufan, Beşiktaş, Spor, Haberler

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Yorumlar (2)

Ütopik Yorumcu:

kendine bakarsa iş çıkartır yoksa hiç bir cacık olmaz

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ahmet örnek :

bir beşiktaşlı olarak ozanı istemiyorum almayın ozanı.

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