Ozan Kabak: Çok iyi şekilde hazırlandık / Metin eklendi

MİLLİ futbolcu Ozan Kabak, "Çok heyecanlıyız. Yarın maç günü. Çok iyi şekilde hazırlandık. Yarınki maç için hazırız" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde milli futbolcu Ozan Kabak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Ozan Kabak, "Çok heyecanlıyız. Yarın maç günü. Çok iyi şekilde hazırlandık. Bizi burada kimseye yalnız bırakmadı. Çok güzel bir destek vardı. Herkese teşekkür ediyorum. Yarınki maç için hazırız" ifadelerini kullandı.

'FİZİKSEL OLARAK GÜÇLÜ BİR RAKİP'

Avustralya'nın takım yapısından bahseden Ozan, "Avustralya'yı analiz etmek için zamanımız oldu. Ezberledik diyebiliriz. Fiziksel olarak güçlü bir rakip. Başka bir kıtadalar, önceden çok izleme şansımız olmadı. Hocamız çok iyi analiz çıkardı, Avustralya'yı ezberletti. Maç için hazırız" sözlerini kullandı.

'DÜNYA KUPASI'NDA GOL ATMAK BEN DE İSTERİM'

Bir defans oyuncusu olarak öncelikli hedefinin gol yememek olduğunu ancak gol atmak isteyeceğini de aktaran Ozan, "Gol atmak kim istemez. Dünya Kupası'nda gol atmak ben de isterim. Öncelikli hedefimiz defans olarak gol yememek. Ondan sonra inşallah nasip olur" dedi.

Ozan Kabak sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Hoca oynayan, oynamayan herkese özel ilgi gösteriyor. Oynayanlara pozisyon için farklı taktikler de veriyor. Benden ne istediği söylemek doğru olmaz. Hoca zaten herkesle bireysel olarak ilgileniyor."

'SAVUNMA ZORUNLU BİR ŞEY'

Savunmanın önemine dikkat çeken Ozan Kabak, "Modern futbolda savunma yapmak zorunlu bir şey. Hücumcuların da defans yapması önemli. Gol yememek çok önemli. Turnuva özelinde gol yememek çok önemli. Gol yemeden kazanmak, berabere kalmak çok önemli" ifadelerini dile getirdi.

'MİLLİ TAKIMDA FORMA GİYMEK BÜYÜK BİR GURUR'

Ozan Kabak sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Ben 2019 yılından beri milli takımdayım. Milli takımda forma giymek büyük bir gurur. Şu ana kadar birçok maç oynadık. İlk kez dünya kupası oynayacağım. Milli takım bana çok şey kattı. Ben de inşallah milli takıma bir şeyler katarım"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı