Özalp'ta 15 Temmuz Gençlik Koşusu Düzenlendi

Özalp'ta 15 Temmuz Gençlik Koşusu Düzenlendi
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Van'ın Özalp İlçesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Gençlik Koşusu gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Van'ın Özalp İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Gençlik Koşusu düzenlendi.

Özalp Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Gençlik Koşusu, Özalp Devlet Hastanesinden Eksi Özalp Kaymakamlık binası önüne kadar sürdü. Sporcuların kıyasıya yarıştığı yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri verildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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