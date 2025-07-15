Özalp'ta 15 Temmuz Gençlik Koşusu Düzenlendi

Van'ın Özalp İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Gençlik Koşusu düzenlendi.

Özalp Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Gençlik Koşusu, Özalp Devlet Hastanesinden Eksi Özalp Kaymakamlık binası önüne kadar sürdü. Sporcuların kıyasıya yarıştığı yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri verildi. - VAN