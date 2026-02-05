Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor
N'Golo Kante transferini tamamlayan Fenerbahçe, gözünü forvet transferine çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Sunderland forması giyen Brian Brobbey ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, kulübü Sunderland'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
- Fenerbahçe, Sunderland forması giyen 24 yaşındaki santfor Brian Brobbey ile anlaşma sağladı.
- Fenerbahçe, Brian Brobbey için Sunderland'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
- Brian Brobbey'nin kulübü Sunderland ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de şimdi bütün gözler gerçekleştirilecek forvet transferine çevrildi.
BROBBEY İLE ANLAŞMA TAMAM
Bu doğrultuda Fenerbahçelileri heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Sunderland forması giyen 24 yaşındaki santfor Brian Brobbey ile yaptığı görüşmeler sonucunda el sıkıştı.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncu için Sunderland'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu ve gelecek cevabı beklemeye geçti.
SEZON PERFORMANSI
Kulübü ile 2029 yılına dek sözleşmesi bulunan Brobbey, bu sezon çıktığı 20 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 20 milyon euro olan Hollandalı isim, 1.80 boyunda.