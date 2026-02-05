Haberler

Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor

Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

N'Golo Kante transferini tamamlayan Fenerbahçe, gözünü forvet transferine çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Sunderland forması giyen Brian Brobbey ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, kulübü Sunderland'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

  • Fenerbahçe, Sunderland forması giyen 24 yaşındaki santfor Brian Brobbey ile anlaşma sağladı.
  • Fenerbahçe, Brian Brobbey için Sunderland'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
  • Brian Brobbey'nin kulübü Sunderland ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de şimdi bütün gözler gerçekleştirilecek forvet transferine çevrildi.

BROBBEY İLE ANLAŞMA TAMAM

Bu doğrultuda Fenerbahçelileri heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Sunderland forması giyen 24 yaşındaki santfor Brian Brobbey ile yaptığı görüşmeler sonucunda el sıkıştı.

Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncu için Sunderland'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu ve gelecek cevabı beklemeye geçti.

SEZON PERFORMANSI

Kulübü ile 2029 yılına dek sözleşmesi bulunan Brobbey, bu sezon çıktığı 20 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 20 milyon euro olan Hollandalı isim, 1.80 boyunda.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker'den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi

Bu işin de suyunu çıkardılar! Peker'den yardım istediği şeye bakın
5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu

6 gollü çılgın maça damga vuran an!
Altay Bayındır'ın Süper Lig devine transferine Manchester United karşı çıktı

Süper Lig devine imza atmasına ramak kala engel çıktı
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...

Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok
Sedat Peker'den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi

Bu işin de suyunu çıkardılar! Peker'den yardım istediği şeye bakın
İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?

İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor