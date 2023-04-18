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Oyuna giren Barış Alper bile şaşırdı! Okan Buruk'un hamlesine kimse akıl sır erdiremedi

Oyuna giren Barış Alper bile şaşırdı! Okan Buruk'un hamlesine kimse akıl sır erdiremedi

Spor Haberleri

Deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşan Galatasaray'da ikinci yarının başında Mauro Icardi'nin yerine oyuna Barış Alper Yılmaz girdi. Okan Buruk'un bu hamlesi herkesi şaşırttı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2-1 üstün kapatan Aslan, ikinci yarıya sürpriz bir değişiklikle girdi.

ICARDI ÇIKTI

Galatasaray'da ikinci yarıda Mauro Icardi sahada görülmedi. Mauro Icardi'nin yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. Okan Buruk'un bu hamlesi ağızları açık bıraktı.

Oyuna giren Barış Alper bile şaşırdı! Okan Buruk'un hamlesine kimse akıl sır erdiremedi

JET HIZIYLA GOL

Aslan, ikinci yarıya golle girdi. Tecrübeli yıldız Dries Mertens, ceza sahası dışından attığı golle devrenin başında skoru 3-1'e getirdi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Barış Alper Yılmaz Mauro Icardi Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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