Oyuna giren Barış Alper bile şaşırdı! Okan Buruk'un hamlesine kimse akıl sır erdiremedi
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Deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşan Galatasaray'da ikinci yarının başında Mauro Icardi'nin yerine oyuna Barış Alper Yılmaz girdi. Okan Buruk'un bu hamlesi herkesi şaşırttı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2-1 üstün kapatan Aslan, ikinci yarıya sürpriz bir değişiklikle girdi.
ICARDI ÇIKTI
Galatasaray'da ikinci yarıda Mauro Icardi sahada görülmedi. Mauro Icardi'nin yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. Okan Buruk'un bu hamlesi ağızları açık bıraktı.
JET HIZIYLA GOL
Aslan, ikinci yarıya golle girdi. Tecrübeli yıldız Dries Mertens, ceza sahası dışından attığı golle devrenin başında skoru 3-1'e getirdi.