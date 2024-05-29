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Ovacuma köyünde otomobilin rengi Galatasaray'ın şampiyonluğuyla değişmedi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyünde bulunan otomobilin rengi, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig şampiyonu olmasıyla sarı-kırmızı olarak kaldı. Ovacuma köyünün tanıtımına katkı sağlayan vosvos aracı her yıl şampiyon olan takımın renklerine bürünüyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyü girişinde direk üzerine konulan otomobilin rengi, Galatasaray'ın bu yıl da Trendyol Süper Lig şampiyonu olmasıyla sarı-kırmızı kaldı.

Daha önce belde olan Ovacuma köyünün konumunun daha rahat bulunması ve tanınması amacıyla eski Ovacuma Belediye Başkanı Abdullah Deniz ile bir arkadaşı tarafından direk üzerine konulan "vosvos", her yıl şampiyon olan takımın renklerine bürünüyor.

Geçen yıl sarı-kırmızıya boyanan vosvosun rengi, Galatarasay'ın bu yıl da ligi şampiyon bitirmesiyle değişmedi. Aracın solan renkleri ekiplerce yenilendi.

Yaklaşık 20 yıldır bölgede bulunan vosvos aracılığıyla Ovacuma'nın tanıtımına katkı sağlanıyor.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Safranbolu Karabük Ovacuma Yaşam Spor Güncel Haberler

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