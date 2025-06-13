Otizmli yüzücü Tuna Tunca, tarihe geçti

Otizmli yüzücü Tuna Tunca, tarihe geçti
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Otizmli yüzücü Tuna Tunca, tarihe geçti
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13 saat 26 dakika kulaç atan 22 yaşındaki Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçen otizmli ilk Türk sporcu olmayı başardı.

İzmir'de küçük yaşlarda yüzmeye başlayan 22 yaşındaki Tuna Tunca, 13 saat 26 dakika kulaç atarak Manş Denizi'ni geçen otizmli ilk Türk sporcu oldu.

Ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, İngiltere ile Fransa arasındaki 34 kilometrelik Manş'ı geçmek için 02.24'te İngiltere'nin Samphire Hoe kıyısından denize girdi. Tunca, 13 saat 26 dakika yüzüp Fransa'nın Wissant bölgesinde kıyıya ulaştı.

Otizmli yüzücü Tuna Tunca, tarihe geçti

Dip akıntılarına rağmen 14 derecedeki suda saatlerce kulaç atan Tunca, kıyıda ilk kutlamayı annesi Gül Nur Tunca ve ekip arkadaşlarıyla yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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