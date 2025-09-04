Otizmli Yüzücü Tuna Tunca, Cebelitarık Boğazı'nı Geçerek Tarih Yazdı

CEBELİTARIK BOĞAZI'NI GEÇEN İLK OTİZMLİ ULTRA MARATON YÜZÜCÜSÜ OLDU

Otizmli ultra maraton yüzücüsü ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Tuna Tunca, Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçti. Tunca, İspanya Punta Marroqui'den suya atlayarak başladığı 16,2 kilometrelik parkuru 5 saat 32 dakikada tamamlayarak, Fas Punta Ziri'ye ulaştı. Daha önce Manş Denizi'ni solo geçerek açık su yüzme dünyasında 'Okyanus Yedilisi' parkurlarından ilkini tamamlayan Tuna Tunca, böylece serinin ikinci parkurunu da tamamlamış oldu.