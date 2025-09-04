Haberler

Otizmli Yüzücü Tuna Tunca, Cebelitarık Boğazı'nı Geçerek Tarih Yazdı

Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran Cebelitarık Boğazı'nı 5 saat 32 dakikada geçerek, bu başarıya ulaşan ilk otizmli sporcu oldu. Daha önce Manş Denizi'ni solo geçen Tunca, böylece 'Okyanus Yedilisi' serisinin ikinci parkurunu da tamamlamış oldu.

Otizmli ultra maraton yüzücüsü ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Tuna Tunca, Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçti. Tunca, İspanya Punta Marroqui'den suya atlayarak başladığı 16,2 kilometrelik parkuru 5 saat 32 dakikada tamamlayarak, Fas Punta Ziri'ye ulaştı. Daha önce Manş Denizi'ni solo geçerek açık su yüzme dünyasında 'Okyanus Yedilisi' parkurlarından ilkini tamamlayan Tuna Tunca, böylece serinin ikinci parkurunu da tamamlamış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
