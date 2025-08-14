Otizmli Yüzücü Tuna Tunca, Cebelitarık Boğazı'na Hazırlanıyor

MANŞ Denizi'ni solo geçerek tarihe geçen otizmli ultra maraton yüzücüsü ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Tuna Tunca (22) şimdi de Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçmeye hazırlanıyor. Tuna'nın annesi Gülnur Tunca, "Biz ailesi olarak onun önünü açtık, o da şimdi kulaçlarıyla dünyaya açılıyor" dedi.

Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, 3,5 yaşında havuza kolluksuz atlaması ve suyu çok sevmesi üzerine annesi Anne Gülnur Tunca'nın desteği ile yüzme eğitimleri aldı. Eğitimlerin ardından 11 yaşında antrenör Mert Onaran ile çalışmaya başlayan Tunca, çeşitli yarışlarda dereceler aldı. Tunca, 23 Haziran 2024'te antrenörü Mert Onaran ile İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli kentine kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçti. Daha önce İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçen Tunca, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzerek açık su geçişi yapan ilk otizmli birey oldu. Tunca son olarak haziran ayında Manş geçişini 13 saat 26 dakikada tamamlayarak bu parkuru geçen dünyadaki ilk otizmli erkek yüzücü oldu. Bu başarı, yalnızca fiziksel değil, zihinsel bir dayanıklılığın da göstergesi olarak değerlendirildi.

Tunca, şimdi ise 1-9 Eylül 2025 tarihleri arasında, hava koşullarının uygun olduğu ilk gün, Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçmeyi hedefliyor. İspanya'nın Tarifa kentinden Fas kıyılarına kulaç atacak olan Tunca, bu geçişin tamamlanması halinde Cebelitarık Boğazı'nı geçen dünyadaki ilk otizmli yüzücü olacak. Manş geçişiyle birlikte açık su yüzme dünyasında 'Okyanus Yedilisi' olarak bilinen parkurlardan ilkini tamamlayan Tunca, Cebelitarık ile bu seride ikinci parkuru da geçmeye hazırlanıyor.

'BU BAŞARILARI YAKALAMAK KARARLILIĞIN, ÇALIŞMANIN VE AZMİN SONUCU'

Tuna'nın annesi Gülnur Tunca, "Tuna'nın yaşadığı zorluklar bizim için hiçbir zaman bir engel olmadı. Onun suya olan tutkusu ve kararlılığı bize hep yol gösterdi. Manş geçişi bir hayalin gerçekleşmesiydi, şimdi sıra Cebelitarık'ta. Bu başarıları yakalamak kararlılığın, çalışmanın ve azmin sonucu. Bunların hepsi ve daha fazlası Tuna'da var. Biz ailesi olarak onun önünü açtık, o da şimdi kulaçlarıyla dünyaya açılıyor" dedi.

'CEBELİTARIK İÇİN FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK TAMAMEN HAZIR'

Tuna'nın antrenörü Mert Onaran ise, "Tuna ile çalışmak bana da ilham veriyor. Manş Denizi geçişinde olağanüstü bir performans sergiledi. Cebelitarık için fiziksel ve mental olarak tamamen hazır" dedi.