Yoğun yağış nedeniyle oluşan su birikintilerini taraftar ve görevliler temizledi

Yoğun yağış nedeniyle saha su birikintileriyle doldu, fakat taraftarlar ve görevliler birlikte çalışarak maçı oynanabilir hale getirdi. Osmaniyespor FK, Ağrı 1970 Spor'u 2-0 yenerek ligdeki iddiasını sürdürdü.

Yoğun yağış nedeniyle sahada oluşan su birikintileri ise maç öncesi dikkat çeken görüntülere sahne oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 25. haftasında Osmaniyespor FK, Cevdetiye Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Ağrı 1970 Spor'u 2-0 mağlup etti. Yoğun yağış nedeniyle sahada oluşan su birikintileri sebebiyle karşılaşma yaklaşık 15 dakika gecikmeli başladı. Maçın oynanabilmesi için taraftarlar ve stadyum görevlileri sahaya girerek çekçeklerle biriken suları temizledi. Tribünlerden sahaya inen taraftarların görevlilerle birlikte suyu temizlemesi, futbolseverlerden alkış aldı. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından saha oynanabilir hale getirilirken karşılaşma başlatıldı.

Mücadelede etkili bir oyun ortaya koyan Osmaniyespor FK, bu galibiyetle puanını 38'e yükselterek ligde 4. sıraya yerleşti ve üst sıralar için iddiasını sürdürdü. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

