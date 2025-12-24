Haberler

Osmaniye'de özel spor tesisleri denetlendi

Osmaniye'de özel spor tesisleri denetlendi
Güncelleme:
Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, özel spor tesislerinde hijyen, güvenlik ve teknik uygunluk denetimleri gerçekleştirdi. İl Müdürü Yusuf Çebi, tespit edilen eksikliklerin giderilmesinde işletmecilere rehberlik ettiklerini açıkladı.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince özel spor tesislerine yönelik denetim yapıldı.

Kentteki özel spor tesislerini gezen ekipler, hijyen ve güvenlik kurallarını uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Spor ve ortak kullanım alanları ile soyunma odalarını inceleyen ekipler, tesislerin hizmet verdiği spor branşına teknik uygunluğunu denetledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, denetimde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi sürecinde işletmecilere rehberlik ettiklerini belirtti.

