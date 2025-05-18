Osmaniye'de Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Osmaniye'de Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
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Osmaniye'de Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandıİbrahim EMÜL/OSMANİYE, - OSMANİYE'de Galatasaray taraftarları 25'inci şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Osmaniye'de Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, - OSMANİYE'de Galatasaray taraftarları 25'inci şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Süper Lig'in şampiyonluk karşılaşmasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonu zirvede tamamladı. Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk sevincine tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmaniye'deki taraftarlar da büyük coşkuyla ortak oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından Osmaniye'de sokaklara dökülen Galatasaraylı taraftarlar, şehir merkezinde araç konvoyları düzenledi. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde coşkulu anlar yaşadı. Kutlamaların odak noktası ise şehir merkezindeki cadde ve meydanlar oldu.

Devlet Bahçeli Meydanı'nda oluşan yoğun araç trafiği nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Şehitler Anıtı'ndaki tören alanında toplanan taraftarlar ellerinde meşalelerle sevinç gösterileri sundu. Emniyet güçleri, kutlamaların güvenli şekilde devam etmesi için bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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