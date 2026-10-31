Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Osmanelispor, PGL'de yarın evinde AS Akyazıspor'u konuk edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmanelispor, PGL'de yarın evinde AS Akyazıspor'u konuk edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Profesyonelliğe Geçiş Ligi 6. Grup 3. haftasında Osmanelispor, yarın saat 14.00'te evinde AS Akyazıspor'u konuk edecek. Antrenör Hasan Kol, iki haftada 2 puanla 12 takımlı ligde 6. sırada bulunduklarını ve taraftar önünde 3 puan almak istediklerini söyledi.

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, yarın oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.

PGL 6. Grup 3. hafta müsabakasında Osmanelispor, yarın saat 14.00'da kendi evinde AS Akyazıspor'u konuk edecek. Kızmızı-yeşilli takım maçın oynanacağı Osmaneli İlçe Stadı'nda günü ter idmanı ile geçerek, maç saatini beklemeye başladı.

Takımın antrenörü Hasan Kol, iki haftada aldıkları beraberlik ile 2 puanla 12 takımlı ligde 6. sırada bulunduklarını anlatarak, "Yarın taraftarımız önünde oynayacağımız maçı hazırlıklarını tamamladık. Takımın havası ve neşesi yerindeydi. Ligde aldığımız 2 beraberlik sonrası yarın 3 puan alarak daha da moral bulmak istiyoruz. İyi bir hava yakaladık ve bunu taraftarımız olan Balaban Meydan'ın destekleriyle devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Gazze ya da hiç': İsrail'e destek, ABD ara seçimlerinde gerilim noktası haline geldi

İsrail'e destek, ABD ara seçimlerinde gerilim noktası haline geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Gündüz kızım, gece karımsın' diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı

"Gündüz kızım, gece karımsın" diyerek istismar etti! Anne suç ortağı
Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü

Şara yönetiminin en büyük krizi! Hükümet geri adım attı
6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! Haberler.com hesapladı, işte kriterler

6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! İşte kriterler
ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru

ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru
Tartıştığı sürücüye arkadan çarpıp kaçtı! Magandanın o anları kamerada

Kışkırtmaları işe yaramayınca bakın ne yaptı! O anlar kamerada
Ukrayna İHA'sının vurduğu RMS Team İstanbul Boğazı'ndan geçirildi! Gemi trafiği askıya alındı

Ukrayna'nın vurduğu gemi Boğaz'dan geçti! Görüntüler ürpertti
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu

Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu