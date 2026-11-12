Osmanelispor, Karamürselspor'u pazar günü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürüyor

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Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, hafta sonu oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

PGL 6. Grup 5. hafta müsabakasında pazar günü saat 14: 00'da Osmaneli İlçe Stadı'nda Karamürselspor'u konuk edecek olan Osmanelispor hazırlıklarına davam diyor. Ligde oynadığı 4 müsabakada 3 beraberlik 1 galibiyet alarak gözleri üzerine çeken kırmızı-yeşilli takımda morallerin yerinde olduğu görüldü. Antenör Hasan Kol öncülüğünde son antrenmanda kondisyon ve çift kale çalışana Osmanelispor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Son hafta deplasmanda AVS Çaycumaspor karşısında skor 2-2 iken 90+2'inci dakika yüzde yüzlük golü kaçıran Faruk Erdoğan'ın hırsı ve azmi son antrenmanda gözlerden kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı