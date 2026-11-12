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Osmanelispor, Karamürselspor'u pazar günü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürüyor

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Osmanelispor, Karamürselspor'u pazar günü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürüyor
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Profesyonelliğe Geçiş Ligi 6. Grup 5. haftasında Osmanelispor, pazar günü saat 14.00'te Osmaneli İlçe Stadı'nda Karamürselspor'u konuk edecek. Ligde 4 maçta 3 beraberlik 1 galibiyet alan kırmızı-yeşilli takım, sakat ve cezalı oyuncusu olmadan hazırlıklarını sürdürüyor.

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, hafta sonu oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

PGL 6. Grup 5. hafta müsabakasında pazar günü saat 14: 00'da Osmaneli İlçe Stadı'nda Karamürselspor'u konuk edecek olan Osmanelispor hazırlıklarına davam diyor. Ligde oynadığı 4 müsabakada 3 beraberlik 1 galibiyet alarak gözleri üzerine çeken kırmızı-yeşilli takımda morallerin yerinde olduğu görüldü. Antenör Hasan Kol öncülüğünde son antrenmanda kondisyon ve çift kale çalışana Osmanelispor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Son hafta deplasmanda AVS Çaycumaspor karşısında skor 2-2 iken 90+2'inci dakika yüzde yüzlük golü kaçıran Faruk Erdoğan'ın hırsı ve azmi son antrenmanda gözlerden kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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