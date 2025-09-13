Osmanelispor, Hasan Kol ile Anlaştı

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Osmaneli spor tecrübeli teknik adam Hasan Kol ile anlaştı.

Bilecik 1. Amatör Lig'in başlaması günler kala Osmaneli spor bir takımda başarılar elde eden tecrübeli teknik adam Hasan Kol ile anlaştı. 1972 doğumlu olan tecrübeli teknik adam Hasan Kol, sırasıyla Tek spor, Bozüyük spor, Osmaneli spor, Özel idare spor kulüplerinde futbol oynadı. Bilecik Özel İdarespor, Bayırköyspor, Bilecikspor'da Teknik Sorumluluk yapan Kol, bu kulüplerin hepsini şampiyon yaparak, İl Özel İdare ve Bayırköyspor ile BAL liginde temsil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Osmanelispor'umuzun yeni teknik direktörü Hasan Kol olmuştur. Kendisine hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. - BİLECİK