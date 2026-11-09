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Osmanelispor, AVS Çaycumaspor deplasmanında 2-0 geriden gelip berabere kaldı

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Osmanelispor, AVS Çaycumaspor deplasmanında 2-0 geriden gelip berabere kaldı
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Profesyonelliğe Geçiş Ligi 6. Grup 4. hafta maçında Osmanelispor, deplasmanda AVS Çaycumaspor ile berabere kaldı. 2-0 geriden gelen Osmanelispor, 71. dakikada Mirzacan Yıldırım'ın golüyle eşitliği sağladı ve haftayı 6 puanla 6. sırada bitirdi.

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, 2-0 geriden düştüğü maçı çevirmesini bildi.

PGL 6. Grup 4. hafta müsabakasında Osmanelispor, dün AVS Çaycumaspor'a konuk oldu. Çaycumaspor İlçe Stadı'nda oynanan maça iyiş başlayan ev sahibi AVS Çaycumaspor, maçın 11'inci dakikasında Sidar Ceyhan golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ataklarına devam eden AVS Çaycumaspor, maçın 41'inci dakikasında Hakan Arslantürk'ün golüyle durumu 2-0'a getirdi. Bu golden sonra maça dengesini koyan Osmanelispor maçın 45'inci dakikasında Özgür Özata'nın golüyle durumu 2-1'e getiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru olurken, Osmanelispor maçın ilk yarısının 20 ve 27'inci dakikalarında yakaladığı net pozisyonları da gole çeviremedi.

90+2'de kaçan gol saç baş yoldurdu

Maçın ikinci yarısına dengeli bir futbolla başlayan iki takım orta sahada birbirlerine üstünlük kurtmaya çalıştılar. Maçın 71'inci dakikasında gelişen bir Osmanelispor atağında Mirzacan Yıldırım takımın beraberlik golünü kaydetti. Maçın 90+2'inci dakikasında gelişen bir kontratak sonrasında Osmanelisporlu Faruk Erdoğan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Erdoğan'ın şutunu kaleci Olcay Toplu çıkarırken, bu pozisyon sonrası Osmanelispor teknik heyeti adeta saç baş yoldu. Maçta başka gol olmazken, takımlar 1'er puanı paylaştılar. Ligde oynadığı 4 maçta 3 beraberlik 1 galibiyet alan Osmanelispor haftayı 13 takımlı grupta 6 puanla 6'ncı sırada bitirdi.

Kırmızı-yeşilli ekip ligin 5'inci haftasında evinde Karamürselspor'u konuk edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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