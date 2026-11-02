Osmanelispor, AS Akyazıspor'u evinde 2-0 yendi ve PGL'de haftayı 5. sırada kapattı

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, evinde 3 puanı 2 golle aldı

PGL 6. Grup 3. hafta müsabakasında Osmanelispor, kendi dün evinde AS Akyazıspor'u konuk etti. Osmaneli İlçe Stadı'nda güzel bir havada oynanan maçın 7'inci dakikasında gelişen bir Osmanelispor atağında ceza saha içinde yerde kalan bir Osmanelisporlu futbolcu sonrası maçın orta hakemi Burcu Özdemir penaltı noktası gösterdi. Topun başına geçen Faruk Erdoğan topu filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalırken, ilk yarı ev sahibinin1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına da taraftarın desteği ile atak bir futbolla başlayan Osmanelispor maçın 72'nci dakikasında Utkan Kapanca'nın golüyle durumu 2-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda maçında skoru oldu. Osmanelispor ligde 2 beraberlik 1 galibiyet ile 12 takımlı ligde haftayım 5'inci sırada bitirdi.

Osmanelispor ligin ligin 4'üncü haftasında AVS Çaycumaspor'a konuk olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı