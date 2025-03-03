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Osmaneli Atatürk Ortaokulu Taekwondo Takımından Büyük Başarı

Osmaneli Atatürk Ortaokulu Taekwondo Takımından Büyük Başarı
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Bilecik Yıldızlar İl Seçmesinde Osmaneli Atatürk Ortaokulu öğrencileri taekwondo branşında 11 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak dikkat çektiler.

Osmaneli Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Bilecik Yıldızlar İl Seçmesinde büyük bir başarı elde ederek, taekwondo branşında toplam 11 madalya kazandı.

Turnuvada üstün performans gösteren öğrenciler, 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. Madalya kazanan öğrenciler Melis Kalay, Zeynep Acar, Cerensu Hatim, Dilek Beyza Saral, Melih Bakır, Berra Bayırbaşı, Eymen Çakır, Yiğit Kurtuldu, Meryem Aktaş, İrem Gözel, Zehra Turgut oldu.

Osmaneli Atatürk Ortaokulu Müdürü Durmuş Ali Ünlü, başarılı sporcuları tebrik ederek, "Bu büyük başarıda önemli rol oynayan Mesur Düş hocamızı da tebrik ederiz. Öğrencilerinin yetişmesinde ve bu başarıya ulaşmasında gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı kendisini kutlarız" ifadelerine yer verdi.

Müdür Durmuş Ali Ünlü, "Taekwondo takımının bu başarısı, gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarının bir göstergesidir. Öğrencilerimizi ve öğretmenimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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