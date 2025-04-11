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Osimhen, veda eder gibi konuştu: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak

Osimhen, veda eder gibi konuştu: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak
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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı ve bonservisini alabilmek için yoğun mesai harcadığı Osimhen, 2-0 kazanılan Samsunspor maçının ardından sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Nijeryalı golcü, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" dedi.

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, 1 gol attığı ve sarı-kırmızılıların 2-0 kazandığı Samsunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Cimbom'un bonservisini almak istediği Osimhen, takımdaki geleceğiyle ilgili de çarpıcı sözler sarf etti.

"BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ"

Mücadelei değerlendiren Victor Osimhen "İlk yarıda biraz acele ettik, kendimizi göstermek istedik. Biraz daha topa sahip olmamız gerekiyordu. Rakibimizi biliyorduk, onların avantajına oldu. İkinci yarıda daha sabırlı oynadık. Gol attığım için mutluyum. Bunun üzerine devam etmeliyiz" dedi.

FENERBAHÇE VE ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı hakkındaki soruyu yanıtlayan Osimhen "Odak bizim üzerimizde. Takım olarak üzerimizde sorumluluk var. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu kalitemiz var. Rakiplerin üstesinden gelmek ve bu kupayı kaldırmak için mücadele etmeliyiz. Şu anda avantajlı olan biziz ama kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY SONSUZA KADAR KALBİMDE OLACAK"

Geleceğiyle ilgili soru üzerine açıklama yapan Nijeryalı golcü, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" şeklinde konuştu.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKmal e:

tabi kalbinde olacak mk dünyanın parasını aldın

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

yaşlılar, tayfası fb.

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