Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in transferi Suudi Arabistan basını tarafından gece yarısı resmen duyuruldu. Al-Hilal kulübünün Osimhen transferini resmen bitirdiği belirtildi. Suudi basına göre, Al-Hilal Osimhen'le 3 yıllık anlaşma sağladı ve oyuncunun yıllık 45 milyon euro kazanacağı iddia ediliyor.
Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Suudi Arabistan basınından gece yarısı yeni bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Al-Hilal, Osimhen transferini resmen bitirdi.
TRANSFER RESMEN BİTTİ
Son dönemde Suudi Arabistan'da çıkan Victor Osimhen haberine gece geç saatlerde bir yenisi eklendi. Ülke basınındaki haberlere göre Al-Hilal, Victor Osimhen transferini resmen bitirdi.
YILLIK 45 MİLYON EURO
Geçtiğimiz günlerde de Suudi basınında Al-Hilal'in Osimhen'le 3 yıllık anlaşma sağladığı ve oyuncunun yıllık 45 milyon euro kazanacağı ifade edilmişti.