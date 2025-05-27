Osimhen transferini gece yarısı duyurdular

Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
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Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in transferi Suudi Arabistan basını tarafından gece yarısı resmen duyuruldu. Al-Hilal kulübünün Osimhen transferini resmen bitirdiği belirtildi. Suudi basına göre, Al-Hilal Osimhen'le 3 yıllık anlaşma sağladı ve oyuncunun yıllık 45 milyon euro kazanacağı iddia ediliyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Suudi Arabistan basınından gece yarısı yeni bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Al-Hilal, Osimhen transferini resmen bitirdi.

TRANSFER RESMEN BİTTİ

Son dönemde Suudi Arabistan'da çıkan Victor Osimhen haberine gece geç saatlerde bir yenisi eklendi. Ülke basınındaki haberlere göre Al-Hilal, Victor Osimhen transferini resmen bitirdi.

YILLIK 45 MİLYON EURO

Geçtiğimiz günlerde de Suudi basınında Al-Hilal'in Osimhen'le 3 yıllık anlaşma sağladığı ve oyuncunun yıllık 45 milyon euro kazanacağı ifade edilmişti.

Haberler.com / Barış Polat - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

o tarlasını satmak isteyen dayı sat tarlani loseve bağışla iki garibani evlendir açlıktan ölen çocuklar var onlara bağışla buda kapak olsun zavallılara

Yorum Beğen145
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıEnes:

Allah'ım paraya bak 3 yıl için 6 milyar TL alacak adam . Bir çok devlet o para için 90 derece eğilmeye razı .

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme1
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