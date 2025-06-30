Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Kesin olarak söylüyorum...

Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Kesin olarak söylüyorum...
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray formasıyla 2024-2025 sezonunda büyük bir performans sergileyen Osimhen'in yeni takımının Al-Hilal olacağı iddia edildi. Corriere dello Sport Genel Yayın Yönetmeni Ivan Zazzaroni, katıldığı bir programda Osimhen'in Al-Hilal'e transfer olacağını söyledi.

Yıldız golcü Victor Osimhen'in yeni adresi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Canlı yayınlanan bir programda, Osimhen ile anlaşmanın neredeyse kesinleştiği bildirildi ve Nijeryalı forvetin yeni durağı açıklandı.

"AL-HILAL'E GİDECEK"

Corriere dello Sport Genel Yayın Yönetmeni Ivan Zazzaroni, Victor Osimhen'in yeni takımını canlı yayında duyurdu. Osimhen'in Al-Hilal'e gideceğini iddia eden Zazzaroni, "Size neredeyse kesin olarak söylüyorum; Victor Osimhen, Al-Hilal'e gidecek" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY YARISINI BİLE ÖDEYEMEZ"

Açıklamalarına devam eden Zazzaroni, "Teklif öyle bir teklif ki kimse yarısını bile karşılayamazdı. Yıllık 40 milyon euro inanılmaz bir rakam. Piyasanın tamamen dışında. Kulüpler Dünya Kupası'na gitmek istemiyordu ancak Al-Hilal için büyük bir iyimserlik var. Bana göre oraya gidecek. Galatasaray bu rakamın yarısını bile ödeyemez. İngiltere Premier Lig'den hiçbir teklif gelmedi. Oraya gitmemesi sürpriz olur" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı

Tek kurşunla vurulmuş halde bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlejandro Sosa:

Yav gideceksen git, gitmeyeceksen gitmiyorum de bitti.. Ne diye iki de bir ha gitti ha kaldi diye haberlere cikio

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Alevlerin sardığı şehirdeki yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar

Köylüyü isyan ettiren proje! Bastonlarıyla barikatları aştılar
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir

Rusya'dan kritik İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Eski takımından Messi'ye soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı

İlk yarıda gol yağdırdılar! Eski takımı Messi'yi fena üzdü
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Trump, İran'a yaptırımları kaldırma şartını açıkladı

Trump, İran'a yaptırımları kaldırma şartını açıkladı
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

İsrail sürgün haritasını yayımladı! Mahalleleri tek tek işaretlediler
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt

İngiltere ve İsrail arasında 'festivalde slogan' krizi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.