Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Kesin olarak söylüyorum...

Yıldız golcü Victor Osimhen'in yeni adresi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Canlı yayınlanan bir programda, Osimhen ile anlaşmanın neredeyse kesinleştiği bildirildi ve Nijeryalı forvetin yeni durağı açıklandı.

"AL-HILAL'E GİDECEK"

Corriere dello Sport Genel Yayın Yönetmeni Ivan Zazzaroni, Victor Osimhen'in yeni takımını canlı yayında duyurdu. Osimhen'in Al-Hilal'e gideceğini iddia eden Zazzaroni, "Size neredeyse kesin olarak söylüyorum; Victor Osimhen, Al-Hilal'e gidecek" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY YARISINI BİLE ÖDEYEMEZ"

Açıklamalarına devam eden Zazzaroni, "Teklif öyle bir teklif ki kimse yarısını bile karşılayamazdı. Yıllık 40 milyon euro inanılmaz bir rakam. Piyasanın tamamen dışında. Kulüpler Dünya Kupası'na gitmek istemiyordu ancak Al-Hilal için büyük bir iyimserlik var. Bana göre oraya gidecek. Galatasaray bu rakamın yarısını bile ödeyemez. İngiltere Premier Lig'den hiçbir teklif gelmedi. Oraya gitmemesi sürpriz olur" dedi.