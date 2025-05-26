Gidecek mi kalacak mı? Osimhen son kararını başkana iletti

Gidecek mi kalacak mı? Osimhen son kararını başkana iletti
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Gidecek mi kalacak mı? Osimhen son kararını başkana iletti
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in geleceği netleşti. Suudi basınında yer alan habere göre Osimhen, Al-Hilal ile anlaşma sağladı. Osimhen'in Al-Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile bizzat görüştüğü ve transfer olmak istediğini ilettiği belirtildi. İşlemler tamamlandıktan sonra Osimhen'in Al-Hilal ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Osimhen transfer kararını başkana bizzat iletti.

ANLAŞMAK ÜZERELER

Suudi basınında çıkan haberlerde Victor Osimhen'in Al-Hilal ile anlaştığı öne sürülmüştü. Sky Sport da bu sabah geçtiği haberde Al-Hilal ile Victor Osimhen'in anlaşmak üzere olduğunu yazdı.

3 YILLIK İMZAYI ATIYOR

Haberde Osimhen'in Al-Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile bizzat görüştüğü ve Suudi ekibine transfer olmak istediğini ilettiği aktarıldı. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Victor Osimhen'in Al-Hilal ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağının altı çizildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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