Osimhen, Nijerya tarihine de geçti

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gösterdiği performansla Nijerya futbol tarihine geçti. Nijeryalı forvet, turnuvada şu ana kadar 7 gol ve 1 asistle toplam 8 gole doğrudan katkı sağladı.

NİJERYA FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Opta verilerine göre Osimhen'in ulaştığı bu rakam, bir Nijeryalı futbolcunun tek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda elde ettiği en yüksek gol katkısı oldu. Yıldız futbolcu böylece Nijeryalı oyuncular arasında zirveye yerleşti.

NİJERYALI FUTBOLCULARIN EN İYİ SEZONLARI

Tek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol katkısı yapan Nijeryalı futbolcular şu şekilde sıralandı:

8 – Victor Osimhen (2025/26)

6 – Ademola Lookman (2024/25)

6 – Tijani Babangida (1996/97)

6 – Yakubu (2002/03)

6 – John Utaka (2002/03)

Osimhen, bu performansıyla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en önemli hücum silahlarından biri olmayı sürdürüyor.