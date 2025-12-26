Osimhen, Nijerya milli takımı kampında şarkı söyledi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı kampında bu kez futboluyla değil, yaptığı sürpriz performansla gündeme geldi. Nijeryalı yıldızın kamp ortamında şarkı söylediği anlar takım arkadaşlarının da ilgisini çekerken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

KAMP ORTAMINDA RENGARENK ANLAR

Nijerya Milli Takımı'nın kampında keyifli anlar yaşanırken, Osimhen'in şarkı söylediği görüntüler kampta neşeli anlara sahne oldu. Takım arkadaşlarının da Osimhen'e eşlik ettiği anlar, futbolseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Osimhen'in şarkı söylediği görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, taraftarlar da yıldız futbolcunun enerjisine ve takım içindeki pozitif havasına dikkat çekti.