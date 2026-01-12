Haberler

Osimhen'in son hali Galatasaray taraftarını kahretti

Güncelleme:
Galatasaray'ın Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmasının ardından Victor Osimhen'in Nijerya kampındaki görüntüleri dikkat çekti. Yıldız golcünün, kupanın Fenerbahçe'ye gitmesi ve takımına sahada destek verememesi nedeniyle oldukça üzgün olduğu görüldü.

  • Victor Osimhen, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 2-0 yenildiği maç sırasında Nijerya Milli Takımı kampındaydı.
  • Osimhen'in Nijerya kampındaki görüntülerinde mutsuz olduğu gözlemlendi.
  • Osimhen'in mutsuz görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olurken kupa sarı-lacivertli ekibin oldu. Final sonucu sarı-kırmızılı camiada hayal kırıklığı yaratırken, gözler milli takımlarda bulunan oyunculara çevrildi.

OSIMHEN NİJERYA KAMPINDA MORALSİZ

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, karşılaşma sırasında Nijerya Milli Takımı kampında bulunuyordu. Maçın ardından Osimhen'in kamptaki görüntülerinde oldukça mutsuz olduğu dikkat çekti.

DESTEK VEREMEMEK ONU ÜZDÜ

Osimhen'in, Süper Kupa'nın Fenerbahçe'ye gitmesine ve Galatasaray'a sahada yardımcı olamamasına büyük üzüntü duyduğu ifade edildi. Yıldız golcünün bu durumdan dolayı hayal kırıklığı yaşadığı, yakın çevresine de bunu yansıttığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Osimhen'in mutsuz görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Galatasaraylı taraftarlar yıldız golcüye destek mesajları paylaştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
