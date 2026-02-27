Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükseldiği tarihi gecede attığı kritik gole rağmen saha içindeki gergin tavırlarıyla dikkat çeken Victor Osimhen'in yaşadığı hayal kırıklığının perde arkası netleşti.

TURUN ZORA GİRMESİ MORALİNİ BOZDU

İlk maçta elde edilen 5-2'lik avantaja rağmen rövanş karşılaşmasının uzatmalara gitmesi, Nijeryalı golcüyü mental olarak yıprattı. Kritik anlarda sahneye çıkarak takımını tur kapısından içeri taşıyan golü atan Osimhen'in, sürecin bu noktaya gelmesinden dolayı memnun olmadığı öğrenildi.

BOŞA ÇIKAN KOŞULARA GELMEYEN PASLAR

Yıldız futbolcunun en çok rahatsız olduğu konunun ise hücum organizasyonlarındaki eksiklik olduğu belirtildi. Karşılaşma boyunca savunma arkasına yaptığı koşulara rağmen istediği pasları alamayan Osimhen'in, bu nedenle zaman zaman el-kol hareketleriyle sitem ettiği ifade edildi.

OKAN BURUK DEVREYE GİRİYOR

Yaşananların ardından teknik direktör Okan Buruk'un Florya'da takımla özel bir toplantı yapacağı ve hücumda Osimhen'in daha etkin kullanılması konusunda oyuncularına uyarılarda bulunacağı aktarıldı. Tecrübeli teknik adamın, özellikle kilit pas ve geçiş oyunlarında daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizeceği öğrenildi.