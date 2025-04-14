Osimhen ne kadar maaş istiyor? Rakamı Erman Toroğlu verdi

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in performansına dikkat çekti ve talep ettiği maaşı açıkladı.

Toroğlu, "Osimhen'in kalacağını zannetmiyorum. Bildiğime göre de 15 milyon euro istiyormuş. Osimhen'in gitmesini istemiyorum, seyretmek istiyorum. Zaten izlediğimiz birkaç tane oyuncu var" dedi.

"15 MİLYON EURO İSTİYORMUŞ"

Toroğlu, "Osimhen geldi Icardi'den kimse bahsetmiyor. Kiralık oynuyor ama hiç kiralık gibi oynamıyor, Galatasaray'ın sahibi gibi oynuyor. Öyle mücadele ediyor, helal olsun. Ancak Osimhen'in kalacağını zannetmiyorum. Bildiğime göre de 15 milyon Euro istiyormuş" ifadelerini kullandı.