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Osimhen'in golünden sonra kavga çıktı! Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Victor Osimhen'in sarı-kırmızılıları 2-0 öne geçiren golünün ardından sarı-lacivertli tribünler karıştı. Fenerbahçeli bir grup taraftarın kendi arasında kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen ile 2-0'ı bulunca sarı-lacivertli tribünlerde gerginlik yaşandı.

OSIMHEN'DEN 2 GOL

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 10. dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Ayrıca sarı-kırmızılılar, 27. dakikada topun Kostic'in eline çarpması sonrası penaltı kazandı. Osimhen topun başına geçerek fileleri havalandırdı ve hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydederek farkı 2'ye çıkarttı.

PENALTI GOLÜNDEN SONRA FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ KARIŞTI

Nijeryalı golcünün farkı 2'ye çıkartan penaltı golünden sonra sarı-lacivertli tribünler karıştı. Ortaya çıkan görüntülerde Fenerbahçeli bir grup taraftarın kendi arasında kavga ettiği görüldü.

Osimhen'in golünden sonra kavga çıktı! Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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