Osimhen'in yeni takımı belli oldu

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in gelecek sezon İtalyan devi Juventus forması giyeceği iddia edildi.

"BİR SONRAKİ FORVET OSIMHEN OLACAK"

Eski İtalya Milli Takım futbolcusu Roberto Pruzzo, Osimhen'in yeni durağıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Radio Radio'da konuşan Pruzzo, "Juventus'un bir sonraki forvetinin Osimhen olacağını biliyorum. Yakın çevresinden güvenilir bir kaynak bunu bana Floransa'da söyledi" dedi.

75 milyon euroluk serbest kalır maddesi olan Osimhen bu sezon çıktığı 28 maçta 22 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi. Osimhen'in güncel piyasa değeri ise 75 milyon euro.