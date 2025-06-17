Osimhen için bomba iddia! Temas kuruldu

Osimhen için bomba iddia! Temas kuruldu
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Osimhen için bomba iddia! Temas kuruldu
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Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belli olmayan Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen'in transferiyle ilgili dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Liverpool'un, Nijeryalı yıldız için devreye girdiği öne sürüldü. İngiliz devinin Osimhen transferi için Darwin Nunez ve Federico Chiesa'yı takas formülüne dahil etmeye hazır olduğu belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belli olmayan Victor Osimhen için yeni bir iddia gündeme geldi. Teamtalk'ta yer alan habere göre, Nijeryalı futbolcu için devreye giren son takım Liverpool oldu.

NUNEZ VE CHIESA FORMÜLÜ

Liverpool'un, Osimhen için Darwin Nunez ve Federico Chiesa'yı anlaşmaya dahil etmeye hazır olduğu öne sürüldü. Osimhen'in şu anda Liverpool için ana hedef olmadığı ancak İngiliz ekibinin Osimhen'in durumunu değerlendirdiği yazıldı.

TEMAS KURULDU

Napoli'nin, teknik direktör Antonio Conte'nin istediği Darwin Nunez ve Federico Chiesa için Liverpool ile temas kurduğu ve bu temaslarda Osimhen'in adının gündeme geldiği kaydedildi. Liverpool'un yaşanan bu gelişmelerin ardından Osimhen tarafıyla da temas kurduğu belirtildi.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

La osi bi karar ver la

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