Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi

Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi
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Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi
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Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Milan Skriniar ve Semedo transferlerini tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Real Madrid'den Rodrygo'nun peşine düştü. Piyasa değeri 90 milyon euro olan yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirmesi durumunda Rodrygo, Süper Lig'e damga vuracak bir isim olabilir.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Milan Skriniar ve Semedo transferlerini bitiren Kanarya, dev bir isim için daha harekete geçti. Transferin ihtimali bile sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırmaya yetti.

FENERBAHÇE'DEN RODRYGO BOMBASI

Transferleri peş peşe açıklayan Fenerbahçe için büyük ses getirecek iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Real Madrid'den Brahim Diaz'la ilgilendiği iddia edilen Fenerbahçe'nin asıl hedefinin Rodrygo olduğu öne sürüldü.

Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi

PİYASA DEĞERİ 90 MİLYON EURO

Sarı lacivertliler piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYusuf kahraman:

adam Fenerbahçenin kabusu oldu gölgede kaldı diyorsunuz

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Haber YorumlarıFatih Çağ:

:))

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