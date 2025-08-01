Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Milan Skriniar ve Semedo transferlerini bitiren Kanarya, dev bir isim için daha harekete geçti. Transferin ihtimali bile sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırmaya yetti.

FENERBAHÇE'DEN RODRYGO BOMBASI

Transferleri peş peşe açıklayan Fenerbahçe için büyük ses getirecek iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Real Madrid'den Brahim Diaz'la ilgilendiği iddia edilen Fenerbahçe'nin asıl hedefinin Rodrygo olduğu öne sürüldü.

PİYASA DEĞERİ 90 MİLYON EURO

Sarı lacivertliler piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.