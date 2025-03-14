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Osimhen, Galatasaray'da bir ilke imza attı

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Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Süper Lig'in 28. haftasındaki Antalyaspor karşılaşmasında 3 gol birden atarak sarı-kırmızılı formayla ilk kez hat-trick yaptı. Takımının son 15 golünün 10'una imza atan Osimhen, ligdeki gol sayısını da 20'ye yükselterek krallıkta zirveye oturdu.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig'i sallamaya devam ediyor. Nijeryalı golcü, 28. haftada oynanan Antalyaspor maçını da boş geçmedi.

İLK YARIDA 2 TANE ATTI

Yıldız futbolcu, Antalyaspor ile oynanan maçın ilk yarısında 2 kez fileleri havalandırdı. Victor Osimhen, 30. dakikada Alvaro Morata'nın, 45+4. dakikada ise Barış Alper Yılmaz'ın asistinde golleri atmayı başardı.

GALATASARAY'DA İLK KEZ HAT-TRICK YAPTI

İkinci yarıda da goller atmaya devam eden Osimhen, 52. dakikada bu kez Yunus Akgün'ün pasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılı formayla ilk kez hat-trick yapmış oldu. Osimhen'in daha önce Napoli formasıyla 2 kez ligde hat-tricki bulunuyordu. Böylelikle bu sayı 3'e yükseldi.

SON 15 GOLÜN 10'U ONDAN

Osimhen'in Akedeniz ekibi karşısında bulduğu bu gollerin sonrası çarpıcı bir detay ortaya çıktı. 26 yaşındaki forvetin Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de attığı son 15 golün 10'unun Nijeryalı golcüden gelmesi dikkat çekti.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE OTURDU

Karşılaşma öncesinde ligde 18 golü bulunan RAMS Başakşehir'in golcüsü Krzysztof Piatek'in 1 gol gerisinde ikinci sırada yer alan Osimhen, yaptığı bu hat-trick ile ligdeki gol sayısını 20'ye yükseltti ve gol krallığında da zirveye oturdu.

Osimhen, Galatasaray'da bir ilke imza attı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Adam orjinal golcü

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Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

adam penaltıyı bile artık önemsemiyor, morataya verdi atması için. birileri de penaltı atamadığı için elenip evine geldi. gomtanları havenka penaltısı atacaktı ama onu da atamadı

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