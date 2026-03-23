Osimhen'den dev yatırım! Türkiye'den takım alıyor
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, katıldığı Twitch yayınında İstanbulspor'u satın alacağını açıkladı.
Galatasaray'a transferiyle dünya çapında ses getiren Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, bu kez saha dışındaki hamlesiyle gündeme geldi.
NİJERYA-TÜRKİYE FUTBOL KÖPRÜSÜ PLANI
Africa Foot'ta yer alan habere göre; 25 yaşındaki golcü, Nijerya ile Türkiye arasında büyük bir futbol köprüsü kurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Osimhen'in, 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u satın almak istediği iddia edildi.
ALTYAPI VE AKADEMİ PROJESİ HAZIR
Projeye göre Osimhen, Nijerya'da özel bir futbol akademisi kurmayı planlıyor. Bu sistemle ülkedeki yetenekli genç futbolcular erken yaşta keşfedilecek ve özel eğitimden geçirilecek.
GENÇ YETENEKLER İSTANBULSPOR'A YÖNLENDİRİLECEK
Kurulacak yapı kapsamında Nijerya'da yetişen oyuncuların Avrupa'ya geçiş sürecinde ilk durağı İstanbulspor olacak. Genç futbolcuların profesyonel kariyerlerine Türkiye'de adım atması hedefleniyor.
GÖRÜŞMELER GİZLİ YÜRÜTÜLÜYOR
Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Osimhen'in danışmanlarının İstanbulspor'un mali yapısını incelediği ve ön görüşmelerin gizlilik içinde sürdürüldüğü öğrenildi.