Oscar Piastri, İspanya Grand Prix'sini Kazandı

Oscar Piastri, İspanya Grand Prix'sini Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı İspanya Grand Prix'sini McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı. Yarışı 1 saat 32 dakika 57.375 saniyelik süresiyle birinci sırada tamamlayan Piastri, 2025 sezonundaki 5. zaferine imza attı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı İspanya Grand Prix'sini McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı

Barselona kentindeki 4,65 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde yapılan yarış, 66 tur üzerinden düzenlendi.

2025 sezonundaki 5. zaferine imza atan Piastri, yarışı 1 saat 32 dakika 57.375 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamladı.

Piastri'nin Büyük Britanyalı takım arkadaşı Lando Norris, Piastri'nin 2.471 saniye gerisinde ikinci, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ise liderin 10.455 saniye arkasında üçüncü oldu.

Red Bull'un son şampiyon pilotu Max Verstappen, Mercedes ekibinin pilotu George Russell ile çarpışmasının ardından 10 saniyelik zaman cezası alarak 10. sıraya geriledi.

Williamslı Alex Albon ve Mercedes'ten Kimi Antonelli yarıştan çekildi.

Sezonun sonraki yarışı Kanada Grand Prix'si, 15 Haziran'da koşulacak.

İspanya Grand Prix'si ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 186 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 176

3. Max Verstappen (Hollanda): 137

4. George Russell (Büyük Britanya): 111

5. Charles Leclerc (Monako): 94

Takımlar:

1. McLaren: 362

2. Ferrari: 165

3. Mercedes: 159

4. Red Bull: 144

5. Williams: 54

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Fenerbahçe'den

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Süper Lig devinden
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı

Türkiye'nin gündemine oturan meseleye Sedat Peker de dahil oldu
Ali Koç'un Şampiyonlar Ligi Finali'ne gidiş nedeni belli oldu! O yıldız futbolcuyu istemiş

Şampiyonlar Ligi Finali'ne meğerse o yıldızın transferi için gitmiş
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Miss World 2025 birincisi belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını

Miss World 2025'te birinci belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Trabzonspor'dan sezona damga vuracak Marcelo Brozovic harekatı

Trabzonspor'dan sezona damga vuracak transfer hamlesi
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alacak tüm takımlar belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.